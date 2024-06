Résultat des législatives au Tholy : l'élection 2024 en direct

16:32 - Une victoire de Bardella au Tholy au début du mois

Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux européennes 2024 au Tholy. Ladite liste enregistrait 35,17% des voix, soit 236 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 14,46% et Valérie Hayer à 13,56%.