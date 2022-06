Résultat de la législative à Aix-les-Bains : en direct

17:07 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Aix-les-Bains ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Aix-les-Bains. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Aix-les-Bains, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position avec 30,33% des voix, devant Marine Le Pen à 19,62%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 19,25% et Éric Zemmour à 9,41%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.