Résultat des législatives 2024 à Domessin (73330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Domessin, quel candidat vont choisir les supporters de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a rassemblés l'ensemble à l'échelle de l'Hexagone, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme conséquent. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Domessin, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,61% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Domessin A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très scruté. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Domessin semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage au second tour Le score obtenu par le RN sera ainsi très commenté au niveau local pour le second tour de cette législative. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année gagner ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à Domessin, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 25,07% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 26,68% pour Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,95%). Marina Ferrari remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Déjà 42,87% pour le RN à Domessin aux élections législatives Selon les études des instituts de sondages rendues publiques depuis dimanche, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer moins de 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient une centaine de sièges. Il faudra cependant tenir compte des particularismes locaux. Avec 42,87% des bulletins de vote, Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Domessin, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er round des élections législatives. Marina Ferrari (Majorité présidentielle) et Christel Granata (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant 30,08% et 20,61% des votants. C'est aussi Typhanie Degois qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Législatives 2024 à Domessin : un taux de participation inattendu ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Le 1er round des élections législatives 2024 à Domessin a connu un pourcentage d'abstention de 25,72%, plus bas que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 39,86% dans la commune de Domessin, à comparer avec un taux d'abstention de 48,89% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives 2024 à Domessin À Domessin, l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024 est le taux de participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Domessin s'élevait à 74,28%. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 80,58% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,09% au second tour, soit 1 194 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,18% au premier tour et 47,42% au second tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement ramener les citoyens de Domessin dans les isoloirs.

17:29 - Domessin : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Domessin, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 930 logements pour 1 950 habitants, la densité de la commune est de 187 hab/km². Ses 131 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 595 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,53% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 36,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 44,54% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 256,54 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Domessin, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.