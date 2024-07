Résultat des législatives 2024 à Mouxy (73100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters du Front populaire à Mouxy ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections est celle du résultat de la gauche après la constitution du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,68% des voix à Mouxy. Ce qui correspond à une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (17,98%).

20:58 - Mouxy fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas progressé Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Mouxy semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Une exception à confirmer.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Le résultat du scrutin législatif de 2022 est aussi un élément à décortiquer au moment du second tour qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Mouxy, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 18,81% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 30,77% pour Marina Ferrari (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 63,58%. Marina Ferrari conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin dimanche dernier à Mouxy ? Marina Ferrari (Majorité présidentielle) a obtenu 42,02% des suffrages à Mouxy dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 32,75% et 19,68% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est en revanche Typhanie Degois qui s'imposait, concernant le vote de la 1ère circonscription de la Savoie, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Mouxy ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Mouxy a connu un pourcentage d'abstention de 23,4%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 916 inscrits sur les listes électorales à Mouxy, 39,77% avaient en effet déserté les urnes, contre une abstention de 42,29% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Mouxy ? L'une des clés de ces législatives 2024 est immanquablement l'abstention. Mouxy a atteint une participation de 76,6%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,47% au premier tour et 49,3% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 858 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,7% avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,64% au premier tour, ce qui représentait 1 554 personnes. Les jeunes générations expriment fréquemment une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Mouxy ?

17:29 - Mouxy : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Mouxy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 270 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 147 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,99%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,27% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 201,69 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Mouxy incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.