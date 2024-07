Résultat des législatives 2024 à Viviers-du-Lac (73420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Viviers-du-Lac, qui vont adopter les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Viviers-du-Lac, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,48% des votes dans la commune. Un chiffre en progression en comparaison des 18,4% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Viviers-du-Lac L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Viviers-du-Lac semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la commune.

20:29 - Quel résultat final à Viviers-du-Lac pour Ensemble ce dimanche soir ? Ce premier panorama établi dimanche dernier est immanquablement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Lors des dernières législatives à Viviers-du-Lac, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 18,65% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 31,91% pour Marina Ferrari (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,82%). Marina Ferrari conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les résultats avant le deuxième tour des législatives 2024 à Viviers-du-Lac Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a raflé 41,03% des voix à Viviers-du-Lac le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Un score qui lui a permis de passer devant Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Front populaire) avec 32,94% et 21,48% des électeurs. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Typhanie Degois qui y arrivait en première place, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%. De quoi esquisser un contexte différent aux habitants de la commune au second tour.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Viviers-du-Lac ? L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Les chiffres montrent une participation de 72,92% au premier tour des élections législatives 2024 à Viviers-du-Lac, supérieure à celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 1 658 électeurs de Viviers-du-Lac (73) avaient en effet pris part au scrutin (soit 58,26%), contre un taux de participation de 52,37% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Viviers-du-Lac ? Le niveau de participation constitue immanquablement l'un des critères cruciaux de ces élections législatives. Dans la ville, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 72,92%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,42% au premier tour. Au deuxième tour, 47,41% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 561 personnes en âge de voter dans la ville, 82,13% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 78,57% au second tour, ce qui représentait 1 228 personnes. L'inflation dans le pays est de nature à impacter la participation à Viviers-du-Lac.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Viviers-du-Lac Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Viviers-du-Lac révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,26% de 75 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,29%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 813 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,51%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,81%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,67%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Viviers-du-Lac, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.