Résultat des législatives 2024 à Serrières-en-Chautagne (73310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Un électorat de gauche entre 24,71% et 26% à Serrières-en-Chautagne pour ces législatives Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Serrières-en-Chautagne, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 24,71% des votes dans la localité. Un score à compléter néanmoins avec les 25,18% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 58,43% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Serrières-en-Chautagne ces dernières années L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Serrières-en-Chautagne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Serrières-en-Chautagne ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence un enjeu à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être ses chances de l'emporter. Le Rassemblement national se hissait en revanche en première position à Serrières-en-Chautagne à l'époque, au cours des élections des députés. C'est en effet Manon Deruem qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,59% dans la commune. Mais c'est finalement Christel Granata (Nupes) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Serrières-en-Chautagne au second tour, avec 58,43%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,57%.

20:05 - Quel résultat à Serrières-en-Chautagne pour le Rassemblement national aux législatives ? Le 30 juin dernier, les habitants de Serrières-en-Chautagne ont plébiscité Typhanie Degois (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 46,46% des suffrages. Un score qui lui a permis de précéder Christel Granata (Nouveau Front populaire) et Marina Ferrari (Majorité présidentielle) avec respectivement 24,71% et 23,23% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Typhanie Degois glanant cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Elections à Serrières-en-Chautagne : quels enseignements tirer de l'abstention ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des dernières élections. Les données montrent une participation de 68,07% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Serrières-en-Chautagne, supérieure de 18 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 923 inscrits sur les listes électorales de Serrières-en-Chautagne (73) avaient effectivement pris part au vote (soit 50,05%), à comparer avec une participation de 48,44% lors des européennes de 2019. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Serrières-en-Chautagne ? À Serrières-en-Chautagne, l'abstention est à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Serrières-en-Chautagne était de 68,07%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,56% au premier tour. Au second tour, 42,71% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Serrières-en-Chautagne ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,41% dans la localité. La participation était de 75,73% au premier tour, ce qui représentait 677 personnes.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Serrières-en-Chautagne : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Serrières-en-Chautagne, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 635 logements pour 1 159 habitants, la densité de la commune est de 75 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 80 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 698 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (26,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 30,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 134,87 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Serrières-en-Chautagne, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.