Résultat des législatives 2024 à Grésy-sur-Aix (73100) – 2e tour [PUBLIE]

21:15 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Grésy-sur-Aix ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Grésy-sur-Aix, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,86% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 20,34% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Grésy-sur-Aix compte parmi les rares communes où l'extrême droite n'a pas gagné de terrain Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Grésy-sur-Aix semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce soir à Grésy-sur-Aix ? Ce score du premier tour est évidemment à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Grésy-sur-Aix, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 23,47% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 27,44% pour Marina Ferrari (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 59,00%. Marina Ferrari conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Grésy-sur-Aix ? Le 30 juin dernier, les citoyens de Grésy-sur-Aix ont plébiscité Marina Ferrari (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 36,99% des votes. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 36,28% et 20,86% des électeurs à l'échelle municipale. C'est en revanche Typhanie Degois qui arrivait en première place, concernant le vote de la 1ère circonscription de la Savoie, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Grésy-sur-Aix : importante participation aux législatives 2024 L'observation des résultats des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Le 30 juin dernier, 28,15% des électeurs de Grésy-sur-Aix se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 42,95% au sein de Grésy-sur-Aix (73), à comparer avec une abstention de 48,27% il y a 5 ans. En proportion, au niveau national, l'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 71,85% de participation lors du 1er round des élections législatives à Grésy-sur-Aix À Grésy-sur-Aix, la participation est indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Le taux de votants à Grésy-sur-Aix pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,85%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,08% au premier tour. Au deuxième tour, 45,73% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Grésy-sur-Aix ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 450 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,76% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 80,14% au premier tour, ce qui représentait 2 765 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont en mesure d'inciter les citoyens de Grésy-sur-Aix à ne pas rester chez eux.

17:29 - Grésy-sur-Aix : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Grésy-sur-Aix, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 22,34% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,95%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 700 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,35%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,34%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grésy-sur-Aix mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,57% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.