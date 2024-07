Résultat des législatives 2024 à Saint-Genix-les-Villages (73240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Saint-Genix-les-Villages, qui va prendre avantage du score de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Genix-les-Villages, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,5% des votes dans la commune. Un score à compléter néanmoins avec les 24,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Saint-Genix-les-Villages fait partie des rares zones où l'extrême droite n'a pas gagné de terrain ces dernières années Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Genix-les-Villages semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste en 2022 Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette élection des députés au niveau local. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Genix-les-Villages, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Genix-les-Villages, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 24,57% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 25,02% pour Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (52,73%). Marina Ferrari conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Saint-Genix-les-Villages Avec 41,42% des bulletins de vote, Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Saint-Genix-les-Villages, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Marina Ferrari (Ensemble pour la République) et Christel Granata (Nouveau Front populaire) avec 29,14% et 23,5% des électeurs. C'est aussi Typhanie Degois qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Saint-Genix-les-Villages : un record par rapport au scrutin européen ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 28,4% au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Genix-les-Villages, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 43,77% des personnes en âge de voter à Saint-Genix-les-Villages avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 47,55% il y a 5 ans. Pour information, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 71,6% de participation lors de la première manche des législatives à Saint-Genix-les-Villages Le taux de participation constitue sans aucun doute l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, dimanche, 28,4% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Au second tour de la présidentielle, 22,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,65% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,35% au premier tour et 52,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Genix-les-Villages ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Genix-les-Villages.

17:29 - Élections législatives à Saint-Genix-les-Villages : un éclairage démographique Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Genix-les-Villages, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 962 habitants répartis dans 1 663 logements, cette ville présente une densité de 194 hab/km². Ses 254 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (71,68%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 30,29% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,5% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 748,67 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Saint-Genix-les-Villages, les préoccupations locales se joignent aux défis français.