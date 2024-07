Résultat des législatives 2024 à Novalaise (73470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Novalaise, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,25% des votes à Novalaise. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 25,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain à Novalaise Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'on a observé près de 15 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Novalaise semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception à confirmer.

20:29 - Ensemble vainqueur aux dernières législatives à Novalaise Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est évidemment à mettre en parallèle avec ce qui a eu lieu en 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Novalaise offrait aussi 31,69% pour Marina Ferrari des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 25,54% des voix. Sur la commune de Novalaise, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, avec 58,88% contre 41,12% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Les premiers résultats des législatives vont-ils s'inverser second tour à Novalaise ? Avec 37,64% des suffrages, Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Novalaise, le 30 juin pour le premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Nouveau Front populaire) avec 29,4% et 27,25% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Typhanie Degois qui s'y imposait, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%. De quoi esquisser un contexte différent aux habitants de la commune au deuxième tour.

19:21 - Résultats des élections à Novalaise : quels enseignements tirer des taux de participation ? L'étude des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Le 30 juin dernier, 79,48% des électeurs de Novalaise se sont déplacés lors du 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 66,11% des électeurs de Novalaise (73) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 58,52% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Novalaise, la participation était de 79,48% lors de la 1ère manche des législatives Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Novalaise ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Novalaise s'élevait à 79,48%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,68% au premier tour. Au deuxième tour, 56,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Novalaise ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,78% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 84,12% au premier tour, c'est-à-dire 1 436 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, sont notamment en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Novalaise.

17:29 - Comprendre l'électorat de Novalaise : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Novalaise contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 45,8% de population active et une densité de population de 127 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 8,34% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux important de cadres, atteignant 26,13%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,88%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,92%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Novalaise mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.