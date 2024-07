Résultat des législatives 2024 à Drumettaz-Clarafond (73420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Drumettaz-Clarafond, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,59% des voix à Drumettaz-Clarafond. Une poussée à affiner néanmoins avec les 20,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Drumettaz-Clarafond compte parmi les rares secteurs où l'extrême droite n'a pas progressé La part des électeurs du RN sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Drumettaz-Clarafond semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans la ville. Confirmation à venir ce 7 juillet au soir ?

20:29 - La majorité gagnant aux législatives il y a deux ans à Drumettaz-Clarafond Ce résultat du premier tour est logiquement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Drumettaz-Clarafond offrait également 29,77% pour Marina Ferrari des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 20,61% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (61,50% contre 38,50% pour LFI-PS-PC-EELV). Marina Ferrari conservait donc son avance sur place.

20:05 - Que peuvent signifier les scores de dimanche dernier pour Drumettaz-Clarafond ? Selon les enquêtes des sondeurs communiquées à la fin de la campagne, le Rassemblement national serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les particularités locales. Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a rassemblé 38,78% des suffrages à Drumettaz-Clarafond le 30 juin 2024, pour le premier round des législatives. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 35,05% et 21,59% des votants à l'échelle de la ville. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la 1ère circonscription de la Savoie dans son ensemble, puisque c'est Typhanie Degois qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%. De quoi installer un match différent aux habitants de la localité au second tour.

19:21 - Etude comparative de la participation à Drumettaz-Clarafond lors des derniers scrutins Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Drumettaz-Clarafond, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 25,28%, inférieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 40,13% dans la commune de Drumettaz-Clarafond. L'abstention était de 48,15% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Les chiffres de la participation au second tour des législatives, un élément important à Drumettaz-Clarafond ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Drumettaz-Clarafond, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Drumettaz-Clarafond s'élevait à 74,72%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,25% au premier tour. Au deuxième tour, 48,65% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Drumettaz-Clarafond ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 360 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,31% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,34% au premier tour, soit 1 896 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, pourraient avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Drumettaz-Clarafond.

17:29 - Drumettaz-Clarafond : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de Drumettaz-Clarafond exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec 50,9% de population active et une densité de population de 231 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 6,73% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 871 € par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 210 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,66%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,36%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,29%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Drumettaz-Clarafond, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.