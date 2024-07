Résultat des législatives 2024 à Saint-Béron (73520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix en faveur du Front populaire à Saint-Béron ? Combien va faire le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés à l'échelle du pays sont encourageants. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,26% des bulletins à Saint-Béron. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 30,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,56% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite n'a pas progressé à Saint-Béron ces 2 dernières années Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection localement, comme dans le reste du pays. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Béron semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Béron ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour ce second tour des élections des députés 2024. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Béron, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 30% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 30,91% pour Christel Granata (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (53,56%). Christel Granata remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Déjà 47,96% pour le RN à Saint-Béron aux élections législatives Selon les ultimes projections communiquées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner moins de 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les spécificités locales. Pour le 1er round de la législative dimanche 30 juin, les habitants de Saint-Béron ont préféré Typhanie Degois (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 47,96% des voix. Christel Granata (Nouveau Front populaire) récupérait 24,26%. De son côté, Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 22,11% des électeurs. C'est aussi Typhanie Degois qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Béron ? Au fil des dernières années, les 1 735 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le premier tour des législatives 2024 à Saint-Béron a connu un pourcentage d'abstention de 27,88%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 42,26% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Béron, à comparer avec un taux d'abstention de 46,72% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Béron, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? À Saint-Béron, l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Saint-Béron s'élevait à 27,88%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,32% au premier tour et 51,66% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Béron ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 22,14% au second tour. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Béron ?

17:29 - Saint-Béron : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Saint-Béron, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 18,48% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 25,96% de plus de 60 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 668 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,35%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,59%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Béron mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,76% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.