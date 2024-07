Résultat des législatives 2024 à la Motte-Servolex : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors des législatives à la Motte-Servolex, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à la Motte-Servolex a atteint 23,95%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 968 personnes en âge de voter dans la commune, 21,65% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,23% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,22% au premier tour et 50,17% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à la Motte-Servolex ?

17:29 - La Motte-Servolex : législatives et dynamiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de la Motte-Servolex mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,5% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 690 euros/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 744 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,29%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Motte-Servolex mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,59% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.