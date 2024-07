Résultat des législatives 2024 à Méry (73420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Méry, que vont décider les électeurs de gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix obtenus à l'échelle de la France sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,44% des suffrages à Méry. Un score en baisse en comparaison des 24,2% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas avancé à Méry ces 2 dernières années Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Méry semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un second tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi déterminant au niveau local pour le second tour de ces législatives. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Méry, grattant 22,47% des suffrages sur place, contre 24,20% pour Christel Granata (Nupes). Au deuxième round,c'est en revanche Marina Ferrari (Ensemble !) qui remportera le plus de suffrages, avec 53,45% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,55%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a réuni 40,38% des suffrages à Méry le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round des législatives. Marina Ferrari (Ensemble !) et Christel Granata (Union de la gauche) suivaient en obtenant respectivement 30,84% et 23,44% des votants à l'échelle de la ville. Typhanie Degois était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Méry ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des élections précédentes ? Comme spécifié dans le précédent post, la participation au 1er round des législatives à Méry a été de 75,03%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 63,38% des personnes en âge de participer à une élection à Méry avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 55,21% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Méry ? À Méry, l'un des critères forts de ces législatives est immanquablement le taux de participation. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Méry s'élevait à 75,03%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,97% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,42% au premier tour, soit 1 333 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,56% au premier tour. Au deuxième tour, 46,42% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Méry ce soir ? Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Méry ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Méry et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Méry sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 20,47% des résidents sont des enfants, et 4,13% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2663,29 €/mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 819 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,46%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,04%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,34%), témoigne d'une population instruite à Méry, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.