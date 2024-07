Résultat des législatives 2024 à Chindrieux (73310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les orphelins du Front populaire scrutés L'autre incertitude de ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire au premier tour. Le bloc a récolté 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,83% des voix à Chindrieux. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas avancé à Chindrieux Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chindrieux semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat de l'expérience de 2022 apparaît aussi comme un enseignement à décortiquer au moment du second tour qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Chindrieux, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 19,34% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 29,02% pour Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 61,77%. Marina Ferrari remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict dans les urnes au 2e tour des législatives à Chindrieux ? A en croire les dernières projections dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de gagner pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc du centre préserveraient une centaine de sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales. Marina Ferrari (Ensemble !) a engrangé 39,71% des voix à Chindrieux le 30 juin, lors du premier tour des législatives. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) glanait 34,44%. De son côté, Christel Granata (Nouveau Front populaire) ramassait 20,83% des votants. Les habitants passés par les bureaux de vote de la commune avaient réalisé un autre choix que ceux de la 1ère circonscription de la Savoie, puisque Typhanie Degois y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Chindrieux lors des derniers scrutins L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. À Chindrieux, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 72,55%, plus important que celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 57,11% des électeurs de Chindrieux avaient effectivement pris part au scrutin, contre un taux de participation de 52,75% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Chindrieux lors de la deuxième étape des législatives ? À Chindrieux, l'abstention est à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Chindrieux a atteint une participation de 72,55%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 112 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 80,94% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 77,16% au deuxième tour, ce qui représentait 858 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,14% au premier tour. Au second tour, 48,93% des électeurs se sont déplacés. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Chindrieux (73310).

17:29 - Les défis socio-économiques de Chindrieux et leurs implications électorales Dans la ville de Chindrieux, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 81 hab par km² et 41,43% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,09% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur l'emploi. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,99%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 585 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,06%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,09%, comme à Chindrieux, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.