Résultat des législatives 2024 à Brison-Saint-Innocent (73100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Brison-Saint-Innocent, qui va bénéficier des électeurs de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Brison-Saint-Innocent, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,58% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 14,94% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Brison-Saint-Innocent compte parmi les rares secteurs où l'extrême droite n'a pas progressé ces dernières années Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Brison-Saint-Innocent semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce dimanche Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Les élections législatives à l'époque à Brison-Saint-Innocent bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Divers droite qui récolteront 25,29% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Savoie. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme LREM finir gagnant, avec 68,70%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,30%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Brison-Saint-Innocent ? Au soir du premier round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Brison-Saint-Innocent ont préféré Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 42,39% des bulletins de vote. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Union de la gauche) suivaient en captant respectivement 33,67% et 18,58% des électeurs. C'est en revanche Typhanie Degois qui devançait ses adversaires, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Brison-Saint-Innocent : forte participation aux élections législatives 2024 L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Les données montrent une participation de 75,74% lors du premier round des élections législatives 2024 à Brison-Saint-Innocent, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 2 157 personnes en âge de voter à Brison-Saint-Innocent, 62,87% s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 58,51% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au second tour à Brison-Saint-Innocent ? L'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le niveau de participation. Le taux d'abstention à Brison-Saint-Innocent lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 24,26%. Au premier tour de la présidentielle, 18,5% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 18,82% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,35% au premier tour. Au deuxième tour, 44,48% des électeurs ne se sont pas déplacés.

17:29 - Le poids démographique et économique de Brison-Saint-Innocent aux législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Brison-Saint-Innocent, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 26,29% de cadres pour 2 360 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 191 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 394 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,51%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 38,36% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 705,38 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Brison-Saint-Innocent, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.