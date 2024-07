Résultat des législatives 2024 à Saint-Thibaud-de-Couz (73160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Saint-Thibaud-de-Couz, que vont décider les supporters de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,34% des votes à Saint-Thibaud-de-Couz. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Le RN n'a pas progressé à Saint-Thibaud-de-Couz Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Thibaud-de-Couz semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas progressé dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel résultat final à Saint-Thibaud-de-Couz pour Ensemble ce dimanche ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour ce second tour des élections des députés 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois remporter l'élection localement. Le RN se hissait en revanche en pôle position à Saint-Thibaud-de-Couz au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Manon Deruem au sommet au premier tour, avec 27,27% dans la ville. Marina Ferrari (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,80%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,20%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a amassé 44,7% des votes à Saint-Thibaud-de-Couz dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des élections législatives. En deuxième place, Marina Ferrari (Ensemble !) ramassait 26,66%. A la 3e position, Christel Granata (Union de la gauche) glanait 24,34% des électeurs. C'est aussi Typhanie Degois qui arrivait sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Thibaud-de-Couz ? Au cours des dernières années, les 1 103 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Saint-Thibaud-de-Couz, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 29,85%, inférieur de 20 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 896 inscrits sur les listes électorales à Saint-Thibaud-de-Couz, 49,0% avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 53,04% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Thibaud-de-Couz ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Saint-Thibaud-de-Couz, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Saint-Thibaud-de-Couz pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,15%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,79% au premier tour et 40,23% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Thibaud-de-Couz ? Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,2% dans la localité. Le taux de participation était de 78,79% au premier tour, ce qui représentait 676 personnes. La nouvelle perception de la vie politique serait notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Thibaud-de-Couz.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Thibaud-de-Couz Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des élections législatives à Saint-Thibaud-de-Couz comme dans toute la France. Dotée de 433 logements pour 1 085 habitants, la densité de la commune est de 43 habitants/km². Ses 77 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 33,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 457,91 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En conclusion, à Saint-Thibaud-de-Couz, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.