Résultat des législatives 2024 à Voglans (73420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Voglans, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Voglans, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23,35% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Voglans fait partie des rares zones où le RN n'a pas avancé ces dernières années Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a observé près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Voglans semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette législative. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a une chance de gagner. Lors des dernières législatives à Voglans, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,46% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 30,24% pour Marina Ferrari (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (66,79%). Marina Ferrari s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel score à Voglans pour le RN ce dimanche soir ? Le 30 juin, les citoyens de Voglans ont préféré Typhanie Degois (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 38,42% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Marina Ferrari (Ensemble pour la République) et Christel Granata (Union de la gauche) avec 33,1% et 23,35% des votants. Typhanie Degois était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Voglans : importante participation aux élections législatives 2024 Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des consultations démocratiques précédentes ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Voglans a connu un taux d'abstention de 26,86%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 45,09% dans la commune de Voglans. Le taux d'abstention était de 49,7% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Voglans, la grande inconnue de ces législatives 2024 reste la participation À Voglans, l'une des clés du scrutin législatif est incontestablement la participation. Le pourcentage d'abstention à Voglans pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 26,86%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,96% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,79% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,7% au premier tour. Au deuxième tour, 57,0% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Voglans ?

17:29 - Les enjeux locaux de Voglans : tour d'horizon démographique Dans les rues de Voglans, le scrutin est en cours. Avec ses 1 969 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 309 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 18,13% des résidents sont des enfants, et 6,8% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 31,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 42,52% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 862,35 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, à Voglans, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.