En direct

21:15 - Les supporters du Front populaire font envie Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dans les résultats du premier tour des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, au Bourget-du-Lac, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,82% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 25,85% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN n'a pas progressé au Bourget-du-Lac ces dernières années La part des électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Bourget-du-Lac semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi observé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans au Bourget-du-Lac, comptant 16,53%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 26,99% des voix. Le Bourget-du-Lac choisira d'ailleurs Marina Ferrari au second tour, finalement en tête localement avec 58,67%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,33%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 au Bourget-du-Lac Grâce à 34,59% des suffrages, Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a pris la tête au Bourget-du-Lac, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour de la législative. En deuxième place, Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 34,32%. Enfin, Christel Granata (Front populaire) captait 25,82% des électeurs. C'est aussi Typhanie Degois qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription de la Savoie, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention au Bourget-du-Lac ? L'étude des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Au Bourget-du-Lac, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 est monté à 75,92%, plus élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 3 518 personnes aptes à voter au Bourget-du-Lac s'étaient en effet rendues aux urnes (soit 61,23%). La participation était de 55,82% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Au Bourget-du-Lac, les chiffres de la participation au 2e tour seront un élément décisif Au Bourget-du-Lac, le niveau de participation constitue indéniablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024. Les résidents du Bourget-du-Lac ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 75,92%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,58% au premier tour. Au deuxième tour, 48,99% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour au Bourget-du-Lac ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,49% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 83,66% au premier tour, ce qui représentait 2 851 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs du Bourget-du-Lac.

17:29 - Le Bourget-du-Lac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des législatives, Le Bourget-du-Lac fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 4 933 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 579 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 189 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 45% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,52% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 125 résidents étrangers, Le Bourget-du-Lac se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 47,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 659,34 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Au Bourget-du-Lac, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.