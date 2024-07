Résultat des législatives 2024 à la Biolle (73410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À la Biolle, qui va raffler les voix du Front populaire ? Une autre interrogation de ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à la Biolle, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,06% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas vraiment grimpé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (22,18%).

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à la Biolle Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces élections au niveau local. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Biolle semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Le parti présidentielle vainqueur aux législatives il y a deux ans à la Biolle Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera ainsi très scruté. Le RN peut-il l'emporter cette fois à la Biolle, contrairement à 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune de la Biolle à l'époque, lors des législatives, avec 20,35% au premier tour, contre 25,84% pour Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme LREM l'emporter, avec 57,05%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,95%.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à la Biolle ? A en croire les enquêtes diffusées depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait décrocher pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc du centre maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il faut cependant tenir compte des spécificités locales. Dimanche 30 juin, les électeurs de la Biolle ont placé en tête Typhanie Degois (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 38,15% des suffrages. Marina Ferrari (Majorité présidentielle) et Christel Granata (Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 33,22% et 22,06% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Typhanie Degois qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - La Biolle : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des élections passées ? Le premier round des élections législatives 2024 à la Biolle a connu une participation de 69,96%, supérieure de 13 points à celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation atteignait en effet 56,79% au niveau de la Biolle (73). Le taux de participation était de 54,24% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à la Biolle À la Biolle, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à la Biolle était de 30,04%. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 177 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,98% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,36% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,78% au premier tour. Au deuxième tour, 55,15% des votants ne se sont pas déplacés. L'inflation dans le pays et ses retombées sur le moral des ménages sont notamment susceptibles d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de la Biolle.

17:29 - Comprendre l'électorat de la Biolle : un regard sur la démographie locale À la Biolle, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 49,48% de population active et une densité de population de 181 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,24% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2519,58 € par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 059 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,11%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,45%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Biolle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,0% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.