Résultat des législatives 2024 au Pont-de-Beauvoisin (73330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes au Pont-de-Beauvoisin ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau du pays alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, au Pont-de-Beauvoisin, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 26,05% des votes dans la commune. Un chiffre en progression en comparaison des 24,4% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,52% à l'époque.

20:58 - Le Pont-de-Beauvoisin fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas avancé Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Pont-de-Beauvoisin semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 au Pont-de-Beauvoisin ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Contrairement à la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les législatives avaient en revanche donné un joli démarrage pour le Rassemblement national à l'époque au Pont-de-Beauvoisin. C'est en effet Manon Deruem qui se classait en pôle position au premier tour avec 30,36% dans la commune. C'est finalement Christel Granata (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui s'imposait chez les électeurs du Pont-de-Beauvoisin au second tour, avec 51,52%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,48%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national au Pont-de-Beauvoisin ce dimanche ? Selon les toutes dernières projections dévoilées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'assurer pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant tenir compte des habitudes locales. Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens du Pont-de-Beauvoisin ont placé en tête Typhanie Degois (Union de l'extrême droite), qui a rassemblé 43,13% des voix. Un score qui lui a permis de précéder Christel Granata (Nouveau Front populaire) et Marina Ferrari (Majorité présidentielle) avec respectivement 26,05% et 22,58% des votants. Typhanie Degois était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Résultats au Pont-de-Beauvoisin : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut également étudier les résultats des élections antérieures. Le 1er tour des législatives 2024 au Pont-de-Beauvoisin a connu un pourcentage d'abstention de 34,17%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 49,2% des inscrits sur les listes électorales du Pont-de-Beauvoisin (73) avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 55,07% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Au Pont-de-Beauvoisin, la participation a atteint 65,83% lors du premier tour des élections législatives 2024 Au Pont-de-Beauvoisin, l'un des critères principaux des élections législatives est incontestablement le taux d'abstention. Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 34,17%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,02% au premier tour. Au second tour, 60,48% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,86% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 26,04% au premier tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique pourrait renforcer l'engagement civique des citoyens du Pont-de-Beauvoisin.

17:29 - Le Pont-de-Beauvoisin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Pont-de-Beauvoisin mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 17,04% et une densité de population de 1131 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2174,67 €/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (21,44%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,94%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Pont-de-Beauvoisin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,39% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.