Résultat des législatives 2024 à Yenne (73170) – 2e tour [PUBLIE]

21:13 - À Yenne, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? La Nupes étant déjà morte, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va irrémédiablement marquer ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,93% des bulletins à Yenne. Un chiffre qui a stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (21,61%).

20:58 - L'extrême droite n'a pas avancé à Yenne Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Yenne semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste en 2022 Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera ainsi très observé. Le RN peut-il gagner cette fois à Yenne, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Yenne, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 25,41% des votants étant convaincus par son binôme, contre 26,04% pour Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (54,39%). Marina Ferrari remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Yenne ? Grâce à 42,95% des votes, Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Yenne, dimanche 30 juin dernier lors du 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Marina Ferrari (Majorité présidentielle) et Christel Granata (Nouveau Front populaire) avec 28,98% et 21,93% des votants. C'est aussi Typhanie Degois qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Résultats à Yenne : quels enseignements tirer de l'abstention ? Au cours des dernières années, les 3 092 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Yenne a atteint 29,67%, moins haut que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 2 268 personnes en âge de voter à Yenne, 43,69% avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,04% en 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Yenne, la participation a atteint 70,33% lors de la première manche des élections législatives 2024 L'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le taux de participation. Dans la commune, 29,67% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,05% au premier tour et 53,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Yenne ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 23,36% au second tour. La flambée des prix qui alourdit les finances des ménages est de nature à ramener les habitants d'Yenne dans les bureaux de vote.

17:29 - Yenne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Yenne, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 063 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 280 entreprises, Yenne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (71,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,21% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 439,09 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Yenne écrit une nouvelle page de l'histoire française.