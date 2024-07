Résultat des législatives 2024 à la Bridoire (73520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Le Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau de la France sont un premier indicateur. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,81% des voix à la Bridoire. Une somme à affiner néanmoins avec les 28,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,75% pour Yannick Jadot, 2,67% pour Fabien Roussel et 2,53% pour Anne Hidalgo). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 54,11% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN n'a pas progressé à la Bridoire ces dernières années A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux législatives 2024 sera très scruté. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Bridoire semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour La Bridoire ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national à ces législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de s'imposer. Lors des dernières législatives à la Bridoire, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,38% des votants étant convaincus par son binôme, contre 28,90% pour Christel Granata (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 54,11%. Christel Granata remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) déjà devant avec 40,63% à la Bridoire aux législatives Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a obtenu 40,63% des votes à la Bridoire dimanche 30 juin, au soir du premier round des élections législatives. En 2e place, Christel Granata (Front populaire) captait 26,81%. Ensuite, Marina Ferrari (Majorité présidentielle) captait 26,64% des votants. C'est aussi Typhanie Degois qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à la Bridoire ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Dimanche dernier, 30,21% des électeurs de la Bridoire se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'élevait en effet à 44,73% dans la commune de la Bridoire. Le taux d'abstention était de 50,78% lors des élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives à la Bridoire ? À la Bridoire, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'abstention. La participation au premier tour des législatives 2024 à la Bridoire s'élevait à 69,79%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 72,18% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 74,68% au premier tour, c'est-à-dire 696 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,53% au premier tour et 44,95% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Bridoire aujourd'hui ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à la Bridoire : ce qu'il faut savoir La structure démographique et socio-économique de la Bridoire définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,93% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec 46,02% de population active et une densité de population de 200 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (21,79%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 443 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,85%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Bridoire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,67% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.