Résultat des législatives 2024 à Tresserve (73100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - Les suffrages du Front populaire convoités La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'ensemble a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,23% des suffrages à Tresserve. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 12,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Tresserve Le score obtenu par le RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Tresserve semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place.

20:29 - Quel score final à Tresserve pour le bloc présidentiel au second tour ? Regarder le scrutin législatif de 2022 est également d'une logique implacable au moment où nous écrivons. Les législatives il y a deux ans à Tresserve bénéficieront également, au premier tour, aux candidats LREM qui cumuleront 32,23% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 1ère circonscription de la Savoie. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (72,45% contre 27,55% pour Nupes). Marina Ferrari conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils porteurs de sens pour le 2e tour à Tresserve ? Grâce à 48,21% des voix, Marina Ferrari (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Tresserve, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour de la législative. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) et Christel Granata (Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 30,29% et 15,23% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Typhanie Degois qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%. Un résultat qui changera le visage du nouveau round dans la commune.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Tresserve ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections passées ? Le 30 juin dernier, 30,96% des électeurs de Tresserve ne se sont pas déplacés au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 43,52% des votants de Tresserve, contre une abstention de 47,57% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du 2e tour des législatives 2024 à Tresserve ? L'une des clés des élections législatives est indiscutablement la participation. Dans la commune, 30,96% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 24,75% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 28,07% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,9% au premier tour. Au deuxième tour, 53,25% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Tresserve ? La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre Israël et la Palestine, pourraient renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Tresserve (73100).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Tresserve : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Tresserve, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 11,23% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 1110 hab par km² et 40,09% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,13%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 256 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,79%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,33%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Tresserve, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.