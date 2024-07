Résultat des législatives 2024 à Montcel (73100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Montcel, que vont choisir les supporters de gauche ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dans les résultats du 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,44% des suffrages à Montcel. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain à Montcel ces dernières années Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections des députés. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Montcel semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - La majorité vainqueur aux législatives il y a deux ans à Montcel Le score en faveur du RN sera en conséquence scruté à la loupe localement pour le second tour de cette élection du Parlement. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de l'emporter. Les élections législatives de l'époque à Montcel ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18,3% dans la commune, alors que les candidats Nupes cumuleront 28,98% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Marina Ferrari (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 50,98%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,02%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Montcel A en croire les ultimes projections établies dès la fin du premier tour, l'extrême droite serait en mesure de décrocher moins de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il faut cependant tenir compte des particularités locales. Le dimanche 30 juin dernier, les habitants de Montcel ont plébiscité Typhanie Degois (Union de l'extrême droite), qui a réuni 40,12% des suffrages. Marina Ferrari (Ensemble pour la République) et Christel Granata (Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 27,91% et 25,44% des votants à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Typhanie Degois glanant cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

19:21 - Participation aux législatives à Montcel : un record par rapport au scrutin européen ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? À Montcel, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 était de 24,17%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 938 personnes en âge de voter à Montcel, 40,09% avaient en effet déserté les urnes, contre une abstention de 46,2% lors des européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Montcel lors du deuxième tour des législatives ? L'une des clés de ces élections législatives est sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Le taux de votants à Montcel pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 75,83%, dimanche dernier. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,18% des votants de la ville, contre une participation de 77,99% au deuxième tour, c'est-à-dire 705 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,21% au premier tour. Au deuxième tour, 48,57% des votants se sont déplacés.

17:29 - Montcel : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Montcel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,55% et une densité de population de 63 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,53%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (10,09%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,89%, comme à Montcel, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.