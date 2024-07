Résultat des législatives 2024 à Entrelacs (73410) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Entrelacs semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

La part des électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence une des clés pour le second tour de cette législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Entrelacs, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Entrelacs, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,72% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 25,03% pour Marina Ferrari (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 58,17%. Marina Ferrari remportait donc cette élection sur place.

Avec 41,05% des voix, Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Entrelacs, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour des élections législatives. Marina Ferrari (Ensemble pour la République) et Christel Granata (Union de la gauche) suivaient en ramassant respectivement 32,48% et 19,81% des votants à l'échelle municipale. Typhanie Degois était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,16%, devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%.

Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 6 464 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. À Entrelacs, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 69,49%, plus élevé de 16 points que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 5 230 électeurs d'Entrelacs s'étaient rendus aux urnes (soit 53,33%). La participation était de 49,6% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

La participation est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 69,49% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 5 098 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,36% étaient allés voter, contre une participation de 76,86% au second tour, c'est-à-dire 3 923 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,55% au premier tour et 43,04% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Entrelacs ? La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Entrelacs (73410).

17:29 - Entrelacs : élections législatives et dynamiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Entrelacs apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 329 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 530 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 935 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,16%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 162 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,35%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 924 € par an. À Entrelacs, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.