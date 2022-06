Résultat de la législative à Anor : 2e tour en direct

En direct

17:28 - La candidature Rassemblement National en tête lors du 1er tour D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien sûr tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Anor. La candidature Rassemblement National a raflé 32,03% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er tour de la législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 23,1% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,08% des voix.

13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Anor aux législatives 2022 ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second round et 44,6% au deuxième tour des législatives de 2012. Au cours des derniers scrutins, les 3258 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les législatives de 2017, 58,81% des personnes aptes à voter à Anor avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 57,02% au tour deux.