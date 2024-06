En direct

19:34 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 11% et 48% à Mondrepuis à l'issue de ce premier tour La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, reste un mystère. Raphaël Glucksmann avait obtenu 7,94% à Mondrepuis pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 11% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Mondrepuis, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 48,96% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Mondrepuis Que conclure de cette masse de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Mondrepuis entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 42% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 51,76% pour Bardella à Mondrepuis aux européennes Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Il y a quelques semaines en effet, à Mondrepuis, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 51,76% des votes face à Valérie Hayer à 12,65% et Raphaël Glucksmann à 7,94%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Mondrepuis au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 44,17% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Mondrepuis. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,67%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 4,31% des suffrages. Au second tour, Marine Le Pen avait aussi battu Emmanuel Macron avec 65,77% contre 34,23%.

12:32 - Jean-Louis Bricout (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives 2022 à Mondrepuis Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Mondrepuis, le RN terminait à la deuxième place, 34,72% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 48,96% pour Jean-Louis Bricout (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 56,19%. Jean-Louis Bricout s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Mondrepuis Quel impact auront les électeurs de Mondrepuis sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 50 habitants par km² et 45,75% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 17,15% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,7%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 294 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,76%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,3%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mondrepuis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,62% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Mondrepuis Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Au moment des précédentes européennes, 52,57% des électeurs de Mondrepuis (Aisne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,54% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 59,95% au premier tour et seulement 56,81% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,27% dans la ville, contre un taux d'abstention de 22,69% au deuxième tour.