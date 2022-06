En direct

19:33 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Anor ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,02% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Anor le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,31% et 1,19% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 21,52% à Anor pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Anor ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Anor au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors de la dernière élection, à Anor, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote au premier round de l'élection avec 42,77% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,14%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 18,02% et Éric Zemmour à 6,6%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Anor ? À Anor, le taux de participation sera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2022. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 304 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 32,16% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 33,07% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention à Anor peut-elle encore monter à l'occasion des législatives 2022 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 3 258 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 2 294 inscrits sur les listes électorales à Anor, 58,81% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 57,02% au tour deux.