Résultat de la législative à Aytré : en direct

12/06/22 17:13

Afin de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,91% au premier tour au niveau d'Aytré, à comparer avec un taux d'abstention de 48,03% pour le round deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012.

À Aytré, le taux d'abstention constituera un facteur clé des élections législatives. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français seraient par exemple capables d'éloigner les électeurs d'Aytré des urnes. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,11% dans la ville, à comparer avec une participation de 80,33% au premier tour, soit 5 206 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Aytré (Charente-Maritime) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter une majorité de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29,53% des voix au premier tour à Aytré, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la présidente du RN avaient obtenu 25,93% et 17,90% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Aytré avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 66,05% des suffrages, abandonnant ainsi 33,95% des voix à Marine Le Pen.