Résultat de la législative à Bouchain : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bouchain dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bouchain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bouchain. En direct 17:22 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Bouchain ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Bouchain. A l'occasion du 1er round, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Bouchain ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 53,13% des suffrages. Elle est arrivée devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent 20,16% et 15,84% des voix. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Bouchain Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. L'analyse des consultations politiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Durant les dernières législatives, 56,33% des personnes en âge de participer à une élection à Bouchain avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 53,73% au second tour. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Bouchain ! Les éléments clés de la 2e manche de ces législatives à Bouchain sont simples : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 19 heures en fin de journée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote a en effet été repoussé dans la commune pour réduire la part d'inscrits absents à la fin de la journée.

Résultats des législatives 2022 à Bouchain - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bouchain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 19ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale Sébastien Chenu Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Bouchain - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bouchain

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 19ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bouchain Sébastien Chenu (Ballotage) Rassemblement National 44,35% 53,13% Patrick Soloch (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,64% 20,16% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 15,84% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 3,96% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,38% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 2,59% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 1,37% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Bouchain Taux de participation 42,29% 44,57% Taux d'abstention 57,71% 55,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,36% Nombre de votants 33 981 1 408

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bouchain est tombé. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 3159 citoyens inscrits dans la 19ème circonscription du Nord et résidant à Bouchain. Reste à savoir si les électeurs des 35 autres communes faisant partie de la 19ème circonscription du Nord voteront comme ceux de Bouchain. Dans la localité, Sébastien Chenu a obtenu 53% des votes. Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 20% et 16% des votes. Le taux d'abstention atteint 55% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 751 non-votants.

Législatives 2022 à Bouchain : les enjeux

Les citoyens de Bouchain (59) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 47% des votes au premier tour à Bouchain. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bouchain avec 67% des votes, cédant par conséquent 33% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.