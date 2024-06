Résultat des législatives à Verchain-Maugré : l'élection 2024 en direct

14:53 - Quel score pour le RN aux législatives à Verchain-Maugré ?

Revenir sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité ne prédit pas le futur… Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Verchain-Maugré lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui démarrait en pôle position au premier tour avec 46,68%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 66,02%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,98%.