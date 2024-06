En direct

19:49 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Haveluy ? La Nupes, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 7,09% à Haveluy pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 24,51% des suffrages dans la localité.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Haveluy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 60% voire plus à Haveluy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du Rassemblement national à Haveluy il y a trois semaines Le verdict qui a été établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Haveluy, à 56,34%, soit 604 voix. Le RN a alors devancé Manon Aubry à 9,42% et Raphaël Glucksmann à 7,09%.

14:32 - 44,82% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Haveluy Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 44,82% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 25,65% et 11,58%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 70,29% contre 29,71%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le RN en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les élections législatives avaient abouti à un joli score pour le RN à Haveluy. Dans la commune, qui faisait partie de la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 48,60%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,45%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,55%.

11:02 - Haveluy : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire d'Haveluy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 3 250 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 104 entreprises, Haveluy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22,53% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 21,64% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 19,01% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 662 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,9%, révélant une situation économique fragile. À Haveluy, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Haveluy pour les élections législatives À Haveluy, l'un des critères importants du scrutin législatif 2024 sera le taux de participation. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,88% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 28,7% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 58,04% au premier tour et seulement 58,4% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Haveluy ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs d'Haveluy.