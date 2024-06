En direct

19:50 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Abscon ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire ce dimanche ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait obtenu 4,78% à Abscon pour ces élections continentales. Mais ce sont 14% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,71%), de l'EELV Marie Toussaint (1,09%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,19%). A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,73% des voix dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 16 points à Abscon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 16 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 60% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de son niveau national à Abscon le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 921 électeurs d'Abscon ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a convaincu 62,91% des votes contre Valérie Hayer à 6,69% et Léon Deffontaines à 5,19%.

14:32 - Abscon avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 On remarque que le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Abscon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 49,04% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 18% et 15,35%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 71,3% contre 28,7%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera la clé du scrutin localement pour ces élections 2024. Le RN réalisait un puissant démarrage à Abscon en 2022 lors des législatives. C'est en effet Sébastien Chenu qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 52,75% dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 66,38%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,62%.

11:02 - Abscon : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Abscon comme dans toute la France. Avec une population de 4 203 habitants répartis dans 1 954 logements, cette commune présente une densité de 608 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 122 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 429 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,21% des résidents sont des enfants, et 25,58% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,12% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 894 €/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 19,29%, annonçant une situation économique instable. À Abscon, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Abscon : les législatives débutent Le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur essentiel du scrutin législatif à Abscon (59215). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,08% au premier tour et seulement 58,06% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Abscon ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,05% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 26,93% au second tour. Les efforts pour contrer le RN seraient de nature à ramener les habitants d'Abscon vers les urnes.