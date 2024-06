En direct

19:51 - À Trith-Saint-Léger, que vont trancher les électeurs de gauche ? La Nupes ayant éclaté, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Trith-Saint-Léger, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,53% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 4,1% à Trith-Saint-Léger. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul de 28% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement gagné du terrain à Trith-Saint-Léger Que peut-on tirer de cet ensemble de données ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 47% voire plus à Trith-Saint-Léger ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Trith-Saint-Léger le 9 juin Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Dans le détail, 1132 électeurs de Trith-Saint-Léger se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, cumulait 52,14% des suffrages face à Léon Deffontaines à 14,65% et Manon Aubry à 7,28%.

14:32 - Trith-Saint-Léger avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La patronne du parti d'extrême droite terminait à 42,55% au 1er round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,46% et 15,49% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Fabien Roussel, avec 9,62% des voix pour sa part. La candidate du RN s'était aussi imposée au second tour avec 66,98%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Trith-Saint-Léger ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait un très gros score à Trith-Saint-Léger. C'est en effet Sébastien Chenu qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 39,64% dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,47%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,53%.

11:02 - Élections législatives à Trith-Saint-Léger : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Trith-Saint-Léger, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 16,1% et une densité de population de 915 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2029,47 € par mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,64%) et le nombre de résidences HLM (23,87% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Trith-Saint-Léger mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,78% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Trith-Saint-Léger ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Lors des dernières européennes, 56,14% des inscrits sur les listes électorales de Trith-Saint-Léger (Nord) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,65% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,73% au premier tour. Au second tour, 62,23% des votants ne se sont pas déplacés. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.