Résultat des législatives à Artres : l'élection 2024 en direct

Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Artres il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 36,69%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 53,74%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,26%.

11:02 - Artres : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les données démographiques et socio-économiques d'Artres montrent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 160 hab/km² et un taux de chômage de 10,14%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,63%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 365 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,27%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,79%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Artres mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,2% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.