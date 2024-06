La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. On remarque que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait accumulé 24,83% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,92%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,83% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,06%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 43,9% contre 56,1%).

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Famars

Dans la commune de Famars, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 41% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 19,3%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (67,44%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 825 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,02% et d'une population étrangère de 8,66% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 15,57% à Famars, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.