Résultat des législatives à Wavrechain-sous-Denain : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Wavrechain-sous-Denain

À Wavrechain-sous-Denain, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Le taux de chômage à 24,96% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 697 habitants par km² et 42,63% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (29,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 442 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,83%) et le nombre de résidences HLM (23,35% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Wavrechain-sous-Denain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,23% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.