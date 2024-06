Résultat des législatives à Lieu-Saint-Amand : l'élection 2024 en direct

Il faut retenir que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus de votes aux législatives à Lieu-Saint-Amand que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 46,84% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Fabien Roussel, confortés chacun par 17,72% et 11,74%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 66,91% contre 33,09%).

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections de l'Assemblée, localement. Les législatives avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Lieu-Saint-Amand. Dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 48,98%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 60,65%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,35%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Lieu-Saint-Amand : un regard sur la démographie locale

Quel portrait faire de Lieu-Saint-Amand, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 461 habitants répartis dans 608 logements, ce village présente une densité de 261 hab/km². Ses 90 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 21,23% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,75% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,83% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 39,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 809,34 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En conclusion, à Lieu-Saint-Amand, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.