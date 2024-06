En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Haspres ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Haspres, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,97% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 6,82% à Haspres pour les élections continentales. Mais ce sont 17% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,09%), de Marie Toussaint (1,85%) ou encore de Léon Deffontaine (6,73%).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Haspres Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN termine tout proche des 60% à Haspres ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 55,85% pour le Rassemblement national à Haspres le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a dominé les européennes à Haspres. L'extrême droite a attiré 55,85% des votes, soit 573 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 9,45% et Raphaël Glucksmann à 6,82%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections d'Haspres ? Le choix du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La cheffe du mouvement avait engrangé 43,03% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,26% et 14,02%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,7% contre 35,3%).

12:32 - Quel verdict à Haspres pour le RN ce soir ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif apporte des indicateurs précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN réalisait un bon score à Haspres en 2022 lors des législatives. C'est en effet Sébastien Chenu qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 47,51% dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 59,02%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,98%.

11:02 - Élections législatives à Haspres : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Haspres, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 642 habitants répartis dans 1 240 logements, cette commune présente une densité de 226 habitants par km². Ses 101 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,5%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 32,47% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,06%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 129 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, à Haspres, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les élections législatives à Haspres (59198) sont lancées À Haspres, l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives sera sans nul doute le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,98% au premier tour et seulement 54,43% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Haspres ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 044 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,03% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 26,89% au second tour. Les efforts pour contrer le Rassemblement national sont notamment capables d'inciter les citoyens d'Haspres à s'intéresser plus fortement au scrutin.