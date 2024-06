En direct

19:49 - Les orphelins de la gauche unie observés La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 3,65% à Neuville-sur-Escaut. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 26% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Neuville-sur-Escaut, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 28,39% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Neuville-sur-Escaut Que peut-on retenir de cette combinaison de données ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 57% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,44% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Neuville-sur-Escaut début juin Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc plus que jamais comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les européennes 2024 à Neuville-sur-Escaut. Le mouvement attirait 53,44% des votes, soit 512 voix dans la ville, devant Léon Deffontaines à 18,89% et Valérie Hayer à 5,43%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Neuville-sur-Escaut au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 45,58% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 15,67% et 15,31%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 70,62% contre 29,38%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Neuville-sur-Escaut. Dans la commune, qui votait pour la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 49,23%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,38%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,62%.

11:02 - Les données démographiques de Neuville-sur-Escaut révèlent les tendances électorales À Neuville-sur-Escaut, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Le taux de chômage à 16,37% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 569 habitants/km² et 43,86% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 732 € par an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (11,6%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,1%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Neuville-sur-Escaut mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,29% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Neuville-sur-Escaut : retour sur la participation aux dernières législatives L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Neuville-sur-Escaut. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,71% au premier tour. Au deuxième tour, 47,87% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Neuville-sur-Escaut ? Pour mémoire, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,88% dans la commune. La participation était de 77,29% au second tour, c'est-à-dire 1 409 personnes.