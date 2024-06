En direct

19:51 - À Escaudain, quels seront les reports du score de gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 4,26% à Escaudain début juin. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Escaudain, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,45% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Escaudain Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 60% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN au-delà des 50% à Escaudain le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste RN présentée par Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Escaudain, avec 58,86% des votes (1521 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 9,87%, elle-même suivie par Léon Deffontaines avec 9,6%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Escaudain au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est certainement la clé pour juger une tendance politique locale. Point à retenir : le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Escaudain que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 46,39% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 21,16% et 13,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 67,4% contre 32,6%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Escaudain au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 48,26%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 56,53%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,47%.

11:02 - Escaudain : législatives et dynamiques démographiques A mi-chemin des législatives, Escaudain apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 253 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 353 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,0%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 359 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1941,09 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 21,21%, annonçant une situation économique précaire. À Escaudain, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives à Escaudain Au fil des derniers scrutins électoraux, les 9 299 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 6 298 inscrits sur les listes électorales d'Escaudain s'étaient rendus aux urnes (soit 41,93%), à comparer avec une participation de 46,49% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 37,08% au premier tour. Au deuxième tour, 35,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Escaudain ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.