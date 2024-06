En direct

19:48 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Haulchin, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,51% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 5,84% à Haulchin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 15% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante évolution du RN à Haulchin Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 49% à Haulchin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 56,73% pour le Rassemblement national à Haulchin il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Haulchin. Le bulletin a glané 56,73% des suffrages, contre Valérie Hayer à 9,18% et Manon Aubry à 6,44%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Haulchin lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de la France à Haulchin pendant la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 44,65% des électeurs au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 18,12% et 17,71% des voix. Fabien Roussel se contentait de la quatrième place avec 4,98% des suffrages pour sa part. Au second tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Haulchin avec 65,93%, devant Emmanuel Macron à 34,07%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Haulchin ? Le résultat en faveur de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Haulchin. C'est en effet Sébastien Chenu qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 41,56% dans la commune, qui faisait partie de la 19ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 64,35%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,65%.

11:02 - Haulchin : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique d'Haulchin façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,62% et une densité de population de 444 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2122,74 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 817 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,72%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,89%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Haulchin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,47% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Haulchin Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 1 674 électeurs d'Haulchin (Nord) avaient participé au vote (soit 51,55%), à comparer avec un taux de participation de 52,5% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,22% au premier tour. Au second tour, 45,66% des électeurs se sont déplacés. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour.