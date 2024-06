En direct

19:50 - Qui vont adopter les électeurs de l'ancienne Nupes à Rœulx ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Rœulx, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,62% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 4,33% à Rœulx début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (6,75%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (1,4%) ou encore de Léon Deffontaine (13,95%) le 9 juin. En d'autres termes, un total de 24% sur place.

18:42 - Le RN a fortement avancé à Rœulx Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN termine à près de 50% à Rœulx ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 54,63% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Rœulx début juin Les résultats de ces législatives vont peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des européennes à Rœulx. Le bulletin séduisait 54,63% des voix, contre Léon Deffontaines à 13,95% et Manon Aubry à 6,75%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Rœulx ? La ville de Rœulx avait donné un net avantage à Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022. La cheffe de l'ancien FN prenait la tête avec 46,27% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 15,37% et 13,39% des voix. Fabien Roussel héritait d'un rôle de figurant avec seulement 11,99% des voix. Au deuxième tour, c'est de nouveau la figure du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu à Rœulx avec 66,3%, devant Emmanuel Macron à 33,7%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN tirait son épingle du jeu à Rœulx lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Sébastien Chenu qui arrivait en pôle position au premier tour avec 44,81% dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 54,81%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,19%.

11:02 - Rœulx : démographie et socio-économie impactent les élections législatives La composition démographique et la situation socio-économique de Rœulx déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,95% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 1973,9 euros/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,02%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,78%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Rœulx mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,48% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Rœulx : quel était le pourcentage d'abstention aux élections législatives ? Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 à Rœulx. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,28% des votants de la commune. L'abstention était de 26,86% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,66% au premier tour. Au second tour, 54,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations expriment souvent un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?