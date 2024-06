En direct

19:50 - À Lourches, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 3,96% à Lourches. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 29% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lourches, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 30,64% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN en force à Lourches avant les législatives Que peut-on tirer de toutes ces statistiques ? L'étiquette RN pourrait s'afficher à 60% à Lourches lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par le scrutin européen du 9 juin se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Lourches majoritairement pour Bardella aux européennes En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, au niveau national comme dans beaucoup de villes et communes. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lourches, avec 54,06%, soit 533 voix. L'extrême droite a alors doublé Manon Aubry à 21,4% et Léon Deffontaines à 4,77%.

14:32 - 44,21% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Lourches L'élection du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait engrangé 44,21% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 28,94% et 12,52%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,5% contre 36,5%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Lourches il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Sébastien Chenu qui se classait en tête au premier tour avec 47,56% dans la commune, qui faisait partie de la 19ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 53,76%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,24%.

11:02 - Lourches : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Lourches, le scrutin est en cours. Avec ses 3 814 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 175 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (62,48%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 277 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 8,26%, participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 572 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 25,51%, révélant une situation économique tendue. À Lourches, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - C'est l'heure de voter à Lourches : les législatives débutent L'une des clés de ces élections législatives 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Lourches. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 63,19% des électeurs de la localité, contre un taux de participation de 65,88% au premier tour, c'est-à-dire 1 514 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 34,66% au premier tour. Au deuxième tour, 34,91% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Lourches ? Les campagnes pour contrer l'extrême-droite seraient de nature à faire augmenter le pourcentage de participation à Lourches.