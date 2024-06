Résultat des législatives à Douchy-les-Mines : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 27% et 29% à Douchy-les-Mines à l'issue de ce premier tour La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 4,67% à Douchy-les-Mines. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Douchy-les-Mines, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 27,03% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,67% pour Yannick Jadot, 6,9% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'évolution éclair du RN à Douchy-les-Mines Alors que tirer de cette avalanche de données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Douchy-les-Mines entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 55% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de son niveau national à Douchy-les-Mines début juin Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi une évidence au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Douchy-les-Mines, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 51,24% des suffrages devant Manon Aubry à 14,08% et Léon Deffontaines à 10,24%. Ce qui correspond à 1656 votes dans la localité.

14:32 - Douchy-les-Mines avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Douchy-les-Mines que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 44,63% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 24,4% et 13,12%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 64,92% contre 35,08%).

12:32 - Quel résultat à Douchy-les-Mines pour le Rassemblement national ce soir ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national se hissait en première position à Douchy-les-Mines lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Sébastien Chenu au sommet au premier tour, avec 47,22% dans la ville, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 55,95%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,05%.

11:02 - Douchy-les-Mines : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Douchy-les-Mines, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 10 207 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 336 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 800 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,14%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 418 résidents étrangers, Douchy-les-Mines se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1997,26 euros par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 18,04%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Douchy-les-Mines, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Analyse de l'abstention lors des dernières législatives à Douchy-les-Mines À Douchy-les-Mines (59282), la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,75% au premier tour. Au deuxième tour, 61,07% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Douchy-les-Mines ? En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 31,16% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 31,54% au deuxième tour.