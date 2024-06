En direct

19:48 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Prouvy Une autre question qui accompagne ces législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Prouvy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 46,58% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage ? Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 4,52% à Prouvy pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 26% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,2%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,81%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (16,4%).

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Prouvy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 38% ou plus à Prouvy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 48,87% à Prouvy le 9 juin Les résultats de ce 30 juin pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 48,87% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Prouvy, devant Léon Deffontaines à 16,4% et Valérie Hayer à 7,13%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec 432 électeurs de Prouvy.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Prouvy La commune de Prouvy avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La patronne du parti frontiste prenait la tête avec 38,65% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,01% et 16,9% des voix. Prouvy n'offrait qu'une quatrième place à Fabien Roussel, avec seulement 14,55% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 62,69%, devant Emmanuel Macron à 37,31%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Prouvy ? Aux législatives en 2022 à Prouvy, le RN finissait à la deuxième place, 30,37% des votants étant convaincus par son binôme, contre 46,58% pour Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (62,05%). Patrick Soloch remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Prouvy : tour d'horizon démographique Dans les rues de Prouvy, les élections sont en cours. Dotée de 948 logements pour 2 173 habitants, la densité de la commune est de 514 habitants/km². Avec 195 entreprises, Prouvy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (80,8%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2124,88 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,93%, révélant une situation économique fragile. Pour résumer, Prouvy incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives commencent à Prouvy : la participation en question Au cours des dernières années, les 2 192 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 46,29% des personnes habilitées à participer à une élection à Prouvy avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,73% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,26% au premier tour et seulement 45,93% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,09% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,41% au premier tour.