Résultat des législatives à Denain : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Les électeurs de la Nupes très suivis L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La liste Glucksmann avait terminé à 5,33% à Denain pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Denain, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,47% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Qui pourra battre le RN à Denain ? Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… En analysant sommairement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de s'élever pas loin des 50% à Denain. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également arrachés par le mouvement dans la ville en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut toujours monter.

15:31 - 50,1% pour la liste Rassemblement national à Denain le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des européennes 2024 à Denain. Ladite liste séduisait 50,1% des votes, contre Manon Aubry à 18,62% et Valérie Hayer à 6,1%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Denain lors de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Denain que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La leader du parti avait rassemblé 41,67% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 28,59% et 14,74%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,58% contre 39,42%).

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Denain ? Regarder le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Les législatives 2022 avaient abouti à un puissant départ pour le RN à Denain. C'est en effet Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 43,80% dans la commune, qui faisait partie de la 19ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 56,26%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,74%.

11:02 - Denain et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Denain se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 20 640 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 573 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (57,04%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La présence de 1 584 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1816,38 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 33,56%, révélant une situation économique mitigée. À Denain, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives débutent à Denain : l'abstention en question L'observation des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des dernières élections européennes, parmi les 11 928 personnes en âge de voter à Denain, 60,77% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 55,86% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 64,5% au premier tour. Au deuxième tour, 65,6% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Denain ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 37,3% des électeurs de la ville. L'abstention était de 38,35% au deuxième tour.