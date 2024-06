En direct

19:50 - À Maing, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait atteint 6,87% à Maing pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 21% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Maing, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,04% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (19,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,28% pour Yannick Jadot, 5,87% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - 14 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Maing Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Maing début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 685 votants de Maing ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a séduit 45,24% des voix face à Valérie Hayer à 11,56% et Manon Aubry à 8,32%.

14:32 - Maing avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Performance notable : le RN avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives 2022 à Maing que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La leader du parti avait accumulé 31,9% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 24,83% et 19,61%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,86% contre 47,14%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection du jour. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Maing au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,40%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 50,25%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,75%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Maing : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Maing, les élections sont en cours. Avec ses 4 004 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 153 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (19,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,64% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 711 € par an, la ville vise un avenir prospère. À Maing, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Maing : l'abstention au cœur des préoccupations À Maing, quelle participation aux précédentes élections législatives ? Au fil des dernières années, les 4 054 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 3 088 personnes en âge de voter à Maing, 50,29% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 50,23% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,6% au premier tour. Au second tour, 44% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 71,42% au sein de la ville. La participation était de 72,12% au second tour, c'est-à-dire 2 207 personnes.