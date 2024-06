La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 5,29% à Marquette-en-Ostrevant. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 3,67% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,41% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 13% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 24,25% des votes dans la localité.

18:42 - Le RN a largement progressé à Marquette-en-Ostrevant

Que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Marquette-en-Ostrevant entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 60% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.