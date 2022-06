Résultat des législatives à Bouchain - Election 2022 (59111) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Bouchain

Le résultat des élections législatives 2022 à Bouchain est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bouchain est dorénavant publié. Les 3159 habitants de Bouchain votant dans la 19ème circonscription du Nord ont opté pour le représentant Rassemblement National au soir du 1er tour des élections législatives 2022. Sébastien Chenu a accumulé 53% des voix dans la localité. Il précède Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 20% et 16% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 19ème circonscription du Nord s'établit à 55%, ce qui représente 1 751 non-votants. Les électeurs des 35 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Bouchain ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bouchain Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 53,13% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 20,16% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 15,84% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 3,96% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,38% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 2,59% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 1,37% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Bouchain Taux de participation 42,29% 44,57% Taux d'abstention 57,71% 55,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,36% Nombre de votants 33 981 1 408

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bouchain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Bouchain ? Dans l'unique bureau de vote de Bouchain, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 14,72% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,18% et 0,88% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 16,78% à Bouchain pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Bouchain ? La majorité LREM-Ensemble a baissé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Bouchain dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Bouchain avec 46,82% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 17,52%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,72% et Fabien Roussel à 6,35%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Bouchain À Bouchain, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera immanquablement la participation. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 157 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,7% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,08% au premier tour, c'est-à-dire 2 307 personnes. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine, seraient notamment en mesure de priver les isoloirs de leurs citoyens à Bouchain (59111). 11:30 - À Bouchain quel était le score de la participation à Bouchain en 2017 ? Au cours des scrutins antérieurs, les 3 979 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, 46,27% des inscrits sur les listes électorales de Bouchain avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 43,67% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Une heure de plus pour glisser son bulletin dans l'urne à Bouchain La cité de Bouchain ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour se prononcer. Une rallonge d'une heure actée par décision de la préfecture, pour encourager le plus de monde possible à participer. 8 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Bouchain soit moins que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus dès 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Bouchain : les enjeux

Les citoyens de Bouchain (59) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 47% des votes au premier tour à Bouchain. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bouchain avec 67% des votes, cédant par conséquent 33% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.